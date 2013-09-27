استنفار أمنى قبل بدء مسيرات الإخوان فى الإسماعيلية

تشهد الإسماعيلية استنفارا أمنيًا قبل ساعات قليلة من بدء مسيرات الإخوان، التى تم الإعلان عنها أمس، وهى الخروج عقب صلاة الجمعة فى أربع مسيرات من أربعة مساجد، هى الصحابة بمنطقة الغابة، والخير والبركة بشبين الكوم، والمطافئ بعرايشية مصر، ونور الإسلام بشارع الثلاثينى.

وقالت مصادر إن قوات الأمن مستعدة تماما لمواجهة أى أعمال تخريب أو عنف أثناء تظاهرات جماعة الإخوان المحظورة، وأن جميع المنشآت الحيوية تم تأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة، وخاصة المجرى الملاحى للقناة، ومعديات هيئة قناة السويس، وكوبرى السلام بالقنطرة شرق والقنطرة غرب، كما تم نشر عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بطول الطريق الصحراوى والطرق السريعة بين الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، ومراقبة المداخل والمخارج بشكل جيد، حتى لا يتسلل أى من العناصر الإرهابية إلى داخل المحافظة من المحافظات المجاورة أو العكس، وأضافت المصادر أن الوضع الأمنى بالمحافظة مستقر حتى الآن.