تطوير النصب التذكارى للشهداء بدمياط

أجرى اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، أمس الخميس، جولة بالنصب التذكارى للشهداء، برفقه الفنان التشكيلى الدكتور السيد عبده سليم، واللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة، واللواء إبراهيم القطان، رئيس مركز ومدينة دمياط، واللجنة الهندسية المرافقة.

وأبدى المحافظ ملاحظاته على النصب، وطلب أن يتم عمل قاعدة على شكل كتاب تضم أسماء شهداء دمياط، ويمكن مشاهدتها من الاتجاهين، كما وجه بتطوير وتنظيم حديقة النصب، وبعمل جدارية بحائط سور المحافظة المقابل للنصب، بالشكل الحضارى والجمالى، وبما يتفق والمردود النفسى والمعنوى لدى المواطنين.