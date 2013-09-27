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ماذا تقول شقيقة السلطانة هيام عن حملها؟

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ماذا تقول شقيقة السلطانة هيام عن حملها؟ ماذا تقول شقيقة السلطانة هيام عن حملها؟

خلال إحيائها حفلاً غنائياً في هامبورغ على هامش عرض أزياء عالمي، التقت الصحافة في دردشة قصيرة بالمغنية التركية جنان أوزيرلي شقيقة الممثلة مريم أوزيرلي الشهير بالسلطانة هيام، وتحدثت عن نجاحاتها الفنية العالمية، واعترفت أن الغناء سر وجودها وكل حياتها، وأنها لا تغني إلا الكلمات والمعاني التي تؤمن بها، وتناشد روح الإنسان المقدسة وقيمها النبيلة، وقالت إنّ هوايتها المفضلة هي قراءة الروايات وسماع الموسيقى الكلاسيكية.
وفوجئت لدى سؤالها عن رأيها بحمل شقيقتها الممثلة مريم أوزيرلي غير الشرعي فأجابت : شقيقتي كشفت كل شيء في حوارها الأخير في صحيفة "حرييت"، ولا يوجد لديّ أي كلام أضيفه على ما قالته، ولا يحق لي التحدث عن حياتها الخاصة أبداً.

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سيدتي