استمتعي بنزهتك الخريفية

تحلو النزهات في الطبيعة الخريفية ذات الألوان المحايدة والدافئة.... اختاري من تدرجاتها ألوان أزيائك في الموسم الجديد.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: Beauty Lounge.

الصورة رقم 1:

- معطف قصير باللون الأحمر. سعره 519$.

- بنطلون باللون النيلي. سعره 242$.

- حذاء باللون البيج. السعر عند الطلب.

- توب باللون الأبيض. السعر عند الطلب.

- جميعها من Lacoste.

الصورة رقم 2:

- توب مخططة. السعر عند الطلب.

- بنطلون باللون الكحلي. سعره 210$.

- حقيبة من الجلد باللون الأحمر. سعرها 136$.

جميعها من Lacoste.

الصورة رقم 3:

- توب من دون أكمام.السعر عند الطلب

- بنطلون باللون الأحمر الداكن. سعره 250$.

- نظارات شمسية.السعر عند الطلب

جميعها من Lacoste

- حقيبة من Marc By Jacobs. السعر عند الطلب.

الصورة رقم 4:

- ثوب مطبع. سعره 386$.

- حقيبة Hamilton Bag. سعرها 454$.

الإثنان من Michael Michael Kors.

الصورة رقم 5:

- بنطلون باللون البيج. سعره 463$.

- قميص مطبع تزينه عقدة عند العنق. سعره 463$.

- حقيبة من الجلد. سعرها 775$.

جميعها من Carolina Herrera.

الصورة رقم 6:

- بنطلون من الجينز. سعره 272$.

- جاكيت قصيرة من الجلد. سعرها 833$.

الإثنان من Michael By Michael Kors.

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