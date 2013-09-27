استمتعي بنزهتك الخريفية

تحلو النزهات في الطبيعة الخريفية ذات الألوان المحايدة والدافئة.... اختاري من تدرجاتها ألوان أزيائك في الموسم الجديد.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: Beauty Lounge.
الصورة رقم 1:
- معطف قصير باللون الأحمر. سعره 519$.
- بنطلون باللون النيلي. سعره 242$.
- حذاء باللون البيج. السعر عند الطلب.
- توب باللون الأبيض. السعر عند الطلب.
- جميعها من Lacoste.
الصورة رقم 2:
- توب مخططة. السعر عند الطلب.
- بنطلون باللون الكحلي. سعره 210$.
- حقيبة من الجلد باللون الأحمر. سعرها 136$.
جميعها من Lacoste.
الصورة رقم 3:
- توب من دون أكمام.السعر عند الطلب
- بنطلون باللون الأحمر الداكن. سعره 250$.
- نظارات شمسية.السعر عند الطلب
جميعها من Lacoste
- حقيبة من Marc By Jacobs. السعر عند الطلب.
الصورة رقم 4:
- ثوب مطبع. سعره 386$.
- حقيبة Hamilton Bag. سعرها 454$.
الإثنان من Michael Michael Kors.
الصورة رقم 5:
- بنطلون باللون البيج. سعره 463$.
- قميص مطبع تزينه عقدة عند العنق. سعره 463$.
- حقيبة من الجلد. سعرها 775$.
جميعها من Carolina Herrera.
الصورة رقم 6:
- بنطلون من الجينز. سعره 272$.
- جاكيت قصيرة من الجلد. سعرها 833$.
الإثنان من Michael By Michael Kors.
سيعجبك أيضاً: