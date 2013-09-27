أبو النصر لـ"الوطن": استمرار تأجيل الدراسة بشمال سيناء أسبوعا آخر لدواع أمنية

كتب : توفيق شعبان منذ 5 دقائق

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه تم تأجيل الدراسة بمحافظة شمال سيناء أسبوعا آخر، لدواع أمنية، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الدراسة عقب عودة الهدوء، حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بمدارس سيناء، مؤكدا أنه سيتم تعويض الطلاب عما فاتهم من المنهج عقب عودتهم إلى المدارس.

وأكد أبو النصر لـ"الوطن" أن نسبة حضور التلاميذ في الأسبوع الأول من الدراسة في العام الجديد، تخطت الـ 98%، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير بصورة طبيعية، مؤكدا استقرار الدراسة بجميع مدارس الجمهورية، واستقرار الحالة الأمنية أمام المدارس.