«تمرد» التونسية تجمع 2.2 مليون توقيع وتحشد لـ«يوم الغضب» ضد «الإخوان»

«الإنقاذ»: حكومة «النهضة» بلا شرعية

كتب : محمد حسن عامر ووكالات الجمعة 27-09-2013 07:30

تستعد حركة «تمرد تونس» وقوى شعبية أخرى لحشد أنصارهم لـ«يوم الغضب»، المقرر الاثنين المقبل، 30 سبتمبر، وتنظيم مسيرات فى كافة الولايات للمطالبة بإسقاط حكومة حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الدولى، بعد رفضها كل جهود الوساطة لحل الأزمة السياسية، التى اندلعت إثر اغتيال محمد البراهمى، المعارض التونسى، مؤسس حزب «التيار الشعبى». وقال «مهدى سعيد» المتحدث الرسمى لحركة «تمرد» إن الحركة جمعت 2٫2 مليون توقيع للمطالبة بحل المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت)، وإقالة حكومة النهضة. ودعت «الجبهة»، أمس الأول، التونسيين إلى المشاركة بفاعلية فى التحركات الشعبية التى دعا لها الاتحاد العام التونسى للشغل (اتحاد العمال)، لإجبار الائتلاف الحاكم الذى تقوده النهضة لقبول خارطة الطريق.

فى سياق آخر، قضت محكمة تونسية بسجن مغنّى الرّاب التونسى «أحمد بن أحمد»، المعروف بـ«كلاى بى بى جى»، بالسجن 6 أشهر، على خلفيّة أغنية قدمها فى حفل مع عدد من مطربى الرّاب يوم 22 أغسطس الماضى، اعتبرها رجال الأمن مهينة لهم.