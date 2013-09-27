29 قتيلاً فى مظاهرات السودان.. والحياة تتوقف فى «الخرطوم»

كتب : وكالات الجمعة 27-09-2013 07:34

تظاهر آلاف الأشخاص أمس فى الخرطوم، للتنديد برفع الدعم عن الوقود، ما ينذر باتساع نطاق الاحتجاجات العنيفة التى أوقعت حتى الآن 29 قتيلاً فى عدة مناطق من السودان، وقالت مصادر طبية بمستشفى أم درمان، إن 29 على الأقل قتلوا خلال 3 أيام من التظاهرات العنيفة، وقال مصدر بالمستشفى إنه «منذ بداية الاحتجاجات، الاثنين الماضى، تلقينا 21 جثة»، مشيراً إلى أن كل القتلى مدنيون، فيما قُتل 8 آخرون فى مناطق أخرى من البلاد. واستمرت التظاهرات حتى ساعات متأخرة من ليل الأربعاء، وامتدت إلى أحياء أخرى من العاصمة السودانية، وردد المتظاهرون خلالها، وأغلبهم من الطلبة، هتافات أبرزها: «حرية، حرية» و«الشعب يريد إسقاط النظام». وتحولت بعض التظاهرات إلى أعمال شغب فى بعض الأماكن، وحاول المتظاهرون إضرام النيران فى مبنى تابع لوزارة السياحة السودانية جنوب العاصمة، وقال عبدالرحمن الخضر، والى الخرطوم، إن الحكومة ستضرب بيد من حديد على المخربين للممتلكات العامة. واستمر انقطاع خدمة الإنترنت فى الخرطوم، وأُصيبت حركة المرور والمشاة بالشلل فى الخرطوم، مساء أمس الأول، بعد أن قطع المتظاهرون الطرق وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات لمنع السيارات من العبور، من جانبها، دعت سفارة الولايات المتحدة كافة الأطراف إلى عدم اللجوء للقوة واحترام الحريات العامة والحق فى التجمع السلمى، خاصة بعد اتساع نطاق الاضطرابات. وفى سياق منفصل، أعلنت الأمم المتحدة مساء أمس الأول أن الرئيس السودانى قرر أخيراً عدم التوجه إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.