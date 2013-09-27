حسين فهمى: حزين لإلغاء «القاهرة السينمائى»

كتب : صفوت دسوقى الجمعة 27-09-2013 07:26

وصف حسين فهمى قرار إلغاء مهرجان القاهرة السينمائى بالمحزن، وقال إنه بكل تأكيد يلتمس العذر الذى دفع المسئولين لاتخاذ هذا القرار، خاصة أن الوطن يخوض معركة كبيرة ضد الإرهاب. وأوضح «فهمى» لـ«الوطن» أنه كان يتمنى أن تستقر الأوضاع سريعاً، وأن يقام المهرجان فى موعده حتى يعرف العالم أن مصر بخير وأنها تمشى فى الاتجاه الصحيح.

وعن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للنهوض بحال السينما، قال: «أسعدنى جداً هذا القرار، فهذا يعنى أن الدولة تشعر بقيمة الفن وتقدر قيمة السينما التى كانت تشكل مصدر دخل كبيراً فى وقت سابق». وقال إن السينما فى الفترة الأخيرة تراجعت بصورة غريبة، فقد تراجع مؤشر الإنتاج وغاب الفن الجيد تماماً، وأكد «فهمى» أن القرصنة والاحتكار والتوزيع أزمات حقيقية تعانى منها السينما المصرية ويجب حلها سريعاً.