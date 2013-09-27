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الرئيس السودانى لم يظهر فى اجتماعات الأمم المتحدة

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الرئيس السودانى لم يظهر فى اجتماعات الأمم المتحدة الرئيس السودانى لم يظهر فى اجتماعات الأمم المتحدة

غاب الرئيس السودانى عمر البشير، الصادر بحقه مذكرتى اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية، عن الأنظار يوم الخميس، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك رغم تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على ما إذا كانت التأشيرة قد منحت بعدما أقرت بأن البشير سعى للدخول، وباعتبارها الدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة، تخضع الولايات المتحدة لالتزامات دولية بمنح تأشيرات إلى الدبلوماسيين المشاركين فى اجتماعات بمقر المنظمة الدولية فى نيويورك.

وكانت الأنباء التى ترددت عن نية البشير المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أثارت احتجاجات من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين دعوا واشنطن إلى إلقاء القبض عليه وحثوا الفنادق فى نيويورك على منعه من دخولها.

وقال التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، إن البشير "الهارب"، لن يأتى إلى نيويورك بسبب الاحتجاجات.

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