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تقرير سرى للخارجية الأمريكية: تنظيم مصرى متطرف نفذ هجوم «بنغازى»

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تقرير سرى للخارجية الأمريكية: تنظيم مصرى متطرف نفذ هجوم «بنغازى» تقرير سرى للخارجية الأمريكية: تنظيم مصرى متطرف نفذ هجوم «بنغازى»

كتب : محمد البلاسى الجمعة 27-09-2013 07:30

قال المحقق المعين من قبل الخارجية الأمريكية فى أحداث الهجوم على القنصلية الأمريكية فى «بنغازى» فى سبتمبر 2012 «توماس بيكرينج»، إن تنظيما مصريا إسلاميا متطرفا نفذ الهجوم الذى أسفر عن مقتل السفير الأمريكى فى ليبيا «كريستوفر ستيفنز» و3 أمريكيين آخرين. وأثناء جلسة استماع لـ«لجنة المراقبة الداخلية والإصلاح الحكومى» فى الكونجرس أمس الأول، سألت النائبة سينثيا لوميس: «هل صحيح أن الإخوان فى يقفون وراء هجوم بنغازى؟»، فأجاب «بيكرينغ»: «يشير التقرير الذى انتهينا من إعداده عن الهجوم إلى أحد التنظيمات المصرية، واسم التنظيم وارد فى التقرير، لكن هذه المعلومات سرية ولا أستطيع الإفصاح عنها». وأعدت السلطات الأمريكية حتى الآن تقريرين عن هجوم بنغازى، أحدهما علنى، ورد فيه اتهام عمر عبدالرحمن، المسجون فى أمريكا منذ منتصف التسعينات، بالتورط فى الهجوم، ووفقا لموقع «وورلد نت ديلى» الإخبارى الأمريكى فإن «بيكرينغ» ارتبك عندما سألته «لوميس»: «هل صحيح أن الإرهابيين كانوا يخططون لخطف السفير؟»، وأجاب: «لا أستطيع التعليق على ذلك»، فتدخل رئيس اللجنة النائب داريل عيسى، وقال: يبدو أن «بيكرينج» كشف عن معلومات سرية فى شهادته، ومن الواضح أنك لم تفهم أن السؤال كان عن التقرير العام فنحن لا نريد أى معلومات سرية اليوم.

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