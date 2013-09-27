ملتقى «سمارتك» يقدم حلولاً خضراء لمستقبل مستدام

يعرض ملتقى «سمارتك» في نسخته الرابعة الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، والمقام على هامش معرض «ويتيكس» أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والتكنولوجيا والحلول الخضراء المخصصة للمباني السكنية والمؤسسات، وذلك في الفترة الواقعة بين 14 - 16 أبريل 2014 في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتحرص الهيئة على تنظيم «ملتقى سمارتك» بشكل سنوي ضمن فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، والذي تنظمه الهيئة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وذلك للعام السادس عشر على التوالي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس الهيئة، بهدف تعميم وتعزيز الحلول الخضراء في قطاع المياه والطاقة والبيئة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يأتي تنظيم الملتقى ضمن التزامنا بالمبادرة الوطنية طويلة الأجل التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» بهدف تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كقطب عالمي للمال والأعمال والسياحة.

وعن أهداف ملتقى «سمارتك»، قال: «يهدف الملتقى إلى تعزيز التجارة الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث يتم الترويج لأحدث التقنيات والمنتجات الخضراء من مختلف أنحاء العالم. ونتطلع من خلال هذا الحدث المهم إلى تشجيع المؤسسات والشركات على انتهاج أفضل الممارسات الصديقة للبيئة، ورفع إسهاماتها في قطاع الحلول المستدامة بغية تعزيز التنافسية العالمية في مجال الاستدامة البيئية.

ويُعَد «سمارتك» منصة متخصصة في عرض وترويج التقنيات والمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة في معرض «ويتيكس». حيث يشارك في المعرض كبرى الشركات العالمية وكبار المصنعين ورجال الأعمال والموزعون وتجار التجزئة من مختلف أنحاء العالم، لعرض أحدث التقنيات والمنتجات في مجالات الطاقة والمياه والبيئة. وسيشهد الملتقى العديد من الندوات المتخصصة التي يشارك فيها كبار الخبراء.