تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضى إلى أدنى مستوى فى نحو ست سنوات وذلك فى مؤشر يبعث على التفاؤل بالنسبة لسوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة تراجعت خمسة آلاف طلب إلى 305 آلاف. والرقم معدل فى ضوء العوامل الموسمية.

وتعطى القراءة صورة أوضح لحالة سوق العمل بعد أن أدى تحديث أنظمة الكمبيوتر الحكومية فى كاليفورنيا ونيفادا إلى ارتباك فى بيانات طلبات الإعانة فى وقت سابق هذا الشهر.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذى يقدم صورة أدق سبعة آلاف طلب إلى 308 آلاف وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2007.