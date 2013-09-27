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منظمة الصحة العالمية تدعم مصر لمكافحة الالتهاب الفيروسى الكبدى

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منظمة الصحة العالمية تدعم مصر لمكافحة الالتهاب الفيروسى الكبدى منظمة الصحة العالمية تدعم مصر لمكافحة الالتهاب الفيروسى الكبدى

صرح الدكتور نصر الدين الطنطاوى خبير الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، بأن المنظمة تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية بدعم لتنفيذ خطة برنامج "لمكافحة الالتهاب الفيروسى الكبدى عن طريق علاجات حديثة وتوعية خاصة من فريق متخصص".
> أوضح الطنطاوى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتنفيذ البرنامج من يوم 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بإنشاء فريق لشركاء دوليين لتوجيه أوجه الدعم لمكافحة عدوى الالتهاب الفيروسى الكبدى بمكافحة العدوى داخل القطاع الصحى، مع الاهتمام ببرامج العلاج ومحاولة لخلق توازن بين الوقاية والعلاج، مشيرا إلى أن البرنامج سيقوم بتنفيذه كلا من ستيفن فيكتور مدير البرنامج العالمى وخبراء فى علوم الاتصال والتوعية، ودعم طرق علاج حديثة وآمنة للمصريين، مشيرا إلى أنهم سيقومون بمقابلة وزيرة الصحة ورئيس القطاع الوقائى للوزارة ومدير البرامج الصحية لمناقشة أوجه الدعم التى يمكن أن يقدمها كل الشركاء الدوليين إلى جمهورية مصر العربية بتحقيق معدلات حدوث انتشار المرض.

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