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وقفتكم الأبية تجاه إرادة الشعب المصري وحكومته ليست مستغربة

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وقفتكم الأبية تجاه إرادة الشعب المصري وحكومته ليست مستغربة وقفتكم الأبية تجاه إرادة الشعب المصري وحكومته ليست مستغربة

    تلقى السفير حازم بن محمد كركتلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا ولختنشتاين رسالة من السيد محمود فضل رئيس الجالية المصرية في سويسرا والأمين العام لاتحاد المصريين في أوروبا مرفوعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - تتضمن تهنئة الجالية المصرية في أوروبا باليوم الوطني للمملكة والإشادة بالموقف المشرف لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة والداعم لجمهورية العربية الشقيقة وشعبها، حيث قال: بأن وقفة خادم الحرمين الشريفين الأبية تجاه إرادة الشعب المصري وحكومته في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر هي وقفة ليست مستغربة من قائد غيور يحمل هموم الأمة ويجاهد من أجل استقرارها ويسرع إلى نصرتها مشيراً إلى ان هذا الدور امتداد للدور الذي تتبناه المملكة تجاه شقيقتها مصر منذ عهد مؤسسها المغفور له الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -.

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