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لجنة لحصر متضررى آثار التخريب بولاية الخرطوم

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لجنة لحصر متضررى آثار التخريب بولاية الخرطوم لجنة لحصر متضررى آثار التخريب بولاية الخرطوم

بدأت ولاية الخرطوم فى حصر الأضرار التى لحقت بالمواطنين جراء الأحداث التخريبية التى شهدتها الولاية على مدى يومين جراء رفع الدعم عن المحروقات، وذلك عبر لجنة مختصة ستصل لكل المتضررين بمواقعهم بمحليات الولايات المختلفة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة مواصلات ولاية الخرطوم، تضرر أعداد كبيرة من الأتوبيسات التابعة للشركة جراء الأحداث الأخيرة التى شهدتها مدن وأحياء ولاية الخرطوم، خلال اليومين الماضيين، مما أحدث خللا فى حركة نقل المواطنين من وإلى مناطقهم، كما تكبدت الشركة خسائر بالغة فى أسطولها الناقل ما بين التلف الكامل والجزئى.

وقال مدير إدارة الحركة والتشغيل بالشركة محمد إبراهيم عثمان، فى تصريح صحفى أمس الخميس، إن 15 أتوبيسا تلفت بالكامل جراء إضرام النار فيها، فيما أُتلفت حوالى 105 أتوبيسات جزئيا جراء تحطيم الزجاج والأبواب.

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