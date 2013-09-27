قريع: الأقصى سيبقى حكراً على المسلمين ولا تفاوض على المقدسات

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شئون القدس أحمد قريع، إن المسجد الأقصى المبارك سيبقى حكرا على المسلمين وعصياً على محاولات السيطرة عليه وتقسيمه، مؤكدا أنه لا تفاوض على المقدسات.

وأضاف قريع فى تصريح له مساء أمس الخميس، أن ما تقوم حكومة الاحتلال من اعتداءات واعتقالات واقتحامات من قبل أعضاء الكنيست ووزراء حاليين وجماعات المستوطنين لفرض أمر واقع على المقدسيين ولبسط السيطرة على المسجد الأقصى من خلال تقسيمه الزمانى والمكانى له يدل على عنجهيتها ومحاولاتها فرض سياسة التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى أسوة بالمسجد الإبراهيمى بمدينة الخليل فاشلة.

وأشاد قريع بدور المقدسيين وتشكيلهم خط الدفاع الأول لحماية مقدساتهم ومسرى نبيهم صلوات الل،ه عليه مندداً بالإغلاقات المتكررة لأبواب المسجد الأقصى وأبواب سور القدس أمام المقدسيين وأهالى البلدة القديمة من قبل قوات الاحتلال المعززة بكامل عتادها ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى أو التواجد فى باحاته، كذلك منع طلبة العلم وطلبة المدارس ورجال الدين وموظفى الأوقاف والصحفيين، والاعتداء المتكرر على النساء والشيوخ والأطفال.