أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قريع: الأقصى سيبقى حكراً على المسلمين ولا تفاوض على المقدسات

Google+ Print
قريع: الأقصى سيبقى حكراً على المسلمين ولا تفاوض على المقدسات قريع: الأقصى سيبقى حكراً على المسلمين ولا تفاوض على المقدسات

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شئون القدس أحمد قريع، إن المسجد الأقصى المبارك سيبقى حكرا على المسلمين وعصياً على محاولات السيطرة عليه وتقسيمه، مؤكدا أنه لا تفاوض على المقدسات.

وأضاف قريع فى تصريح له مساء أمس الخميس، أن ما تقوم حكومة الاحتلال من اعتداءات واعتقالات واقتحامات من قبل أعضاء الكنيست ووزراء حاليين وجماعات المستوطنين لفرض أمر واقع على المقدسيين ولبسط السيطرة على المسجد الأقصى من خلال تقسيمه الزمانى والمكانى له يدل على عنجهيتها ومحاولاتها فرض سياسة التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى أسوة بالمسجد الإبراهيمى بمدينة الخليل فاشلة.

وأشاد قريع بدور المقدسيين وتشكيلهم خط الدفاع الأول لحماية مقدساتهم ومسرى نبيهم صلوات الل،ه عليه مندداً بالإغلاقات المتكررة لأبواب المسجد الأقصى وأبواب سور القدس أمام المقدسيين وأهالى البلدة القديمة من قبل قوات الاحتلال المعززة بكامل عتادها ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى أو التواجد فى باحاته، كذلك منع طلبة العلم وطلبة المدارس ورجال الدين وموظفى الأوقاف والصحفيين، والاعتداء المتكرر على النساء والشيوخ والأطفال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365