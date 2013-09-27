عادل السيد لـ"شورى العلماء": ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة

شن الشيخ عادل السيد مدير إدارة الدعوة والإعلام بجمعية أنصار السنة المحمدية، هجومًا عنيفًا على الرأى الذى أصدره مجلس شورى العلماء انتقد خلاله البيان الثالث والثلاثين للمجلس، الذى هاجم النظام السياسى فى بيانه.

وقال السعيد، لمجلس شورى العلماء، "ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يُفضى إلى الفوضى، وعدم السمع والطاعة فى المعروف، ويُفضى إلى الخوض الذى يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجَّه إلى الخير، مشيرًا إلى أن الواجب يحتم على العلماء أن يوجهوا النصيحة والرؤية مباشرة لولاة الأمور فى مواجهتهم بينكم وبينهم".

وأضاف الشيخ خلال بيان له، أن تم الاطلاع على البيان الثالث والثلاثون الذى أصدره مجلس شورى العلماء بأشد ما يكون الأسى والأسف، وذلك لما تضمنه من مخالفات شرعية، ولما ترتب عليه من مفاسد وأضرار جسيمة بالأمة.