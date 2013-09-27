منة هاني.. روح مصرية تجمع بين "شيرين" و"أمينة حنطور"

كتب : سهيلة حامد منذ 35 دقيقة

انضم أربع طلاب مصريين إلى قائمة برنامج "ستار أكاديمي"، في أولى حلقات البرنامج على قناة "سي بي سي"، في موسمه التاسع.

واللافت للنظر أن بعض نشطاء التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" و"تويتر"، لفت انتباههم أن المتسابقة المصرية منة هاني تشبه بشكل كبير الفنانة شيرين عبدالوهاب، بينما اتفق البعض الآخر على أن منة تشبه المطربة الشعبية أمينة، والتي تعرف بـ"أمينة حنطور".

قالت سوما سمير "منة هاني النسخة التانية من شيرين عبدالوهاب"، فيما علّقت أخرى وقالت "صوتك حلو جدا وفيكى شبه من شيرين جامد أوي"، كما قال محمود رجائي: "وعلى صعيد آخر المصرية شبه شيرين جدا بس أيام "آه ياليل"، فيما قالت يسرا إنصاف "تشبهى للمطربة الشعبية أمينة".

ومن جانبها، اعتبرت ميرنا رزق أن المتسابقة المصرية خليط بينهما، وقالت: "منة هاني ميكس شيرين عبد الوهاب وأمينة حنطور"

واعترضت إنجي حامد على الطريقة التي قدمت بها المتسابقة المصرية نفسها، وقالت باستنكار شديد "اعقلي كدة والنبي مش ناقصين فضايح انتِ بتمثلي مصر"، وعلى النقيض قالت "مانو": "منة عجبني تقديمك أوي وأسلوبك في الكلام ربنا معاكي بتفكريني بشيرين شبها أوي".