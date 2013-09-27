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إدارة مكافحة المخدرات و«اقتصادية دبي» تبحثان مراقبة المواد الكيميائية

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إدارة مكافحة المخدرات و«اقتصادية دبي» تبحثان مراقبة المواد الكيميائية إدارة مكافحة المخدرات و«اقتصادية دبي» تبحثان مراقبة المواد الكيميائية

تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله "الداعية لتحويل كافة الخدمات التقليدية الحكومية لمنهجية التحول الإلكتروني الذكي، وسعيا لما تقدمه شرطة دبي من حزمة خدمات إلكترونية ذكية للمجتمع "أفراداً وشركات"، عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اجتماعا مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لبحث آلية إلكترونية لمراقبة المواد الكيميائية بالشركات التي تعمل بمجال السلائف الكيميائية.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بوفد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والذي ترأسه المقدم محمد حميد صقر مدير إدارة المكافحة المحلية بحضور الرائد خولة عبيد بو سمره رئيس قسم مراقبة السلائف الكيميائية.

وقال المقدم محمد حميد: إن توجيهات ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العمود الفقري لإنجازات شرطة دبي واللبنة الأولى التي يستند إليها مسؤولو شرطة دبي في صياغة الخطط الاستراتيجية والأهداف البعيدة المدى في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به شرطة دبي من القيادة العليا، معبراً عن أمله دائماً بأن تكون هذه المبادرات عند حسن الظن، وأن يرتقي التحول الإلكتروني إلى تطلعات حكومة دبي.

حضر الاجتماع من جانب دائرة التنمية الاقتصادية عبدالله سعيد الزعابي مستشار بقطاع التسجيل والترخيص التجاري.

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