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«الأشغال» تشرف على مشاريع «الداخلية» في المنطقة الشرقية

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«الأشغال» تشرف على مشاريع «الداخلية» في المنطقة الشرقية «الأشغال» تشرف على مشاريع «الداخلية» في المنطقة الشرقية

تشرف وزارة الأشغال العامة بالمنطقة الشرقية على تنفيذ مشاريع جديدة منها مشروع إنشاء وانجاز وصيانة مبنى شرطة الصناعية بالفجيرة بمساحة مقدارها 16000، وبقيمة 17.500 مليون درهم، بمدة تنفيذ 473 يوما والمشروع عبارة عن إنشاء مبنى رئيسي يتكون من طابقين ومبنى للخدمات وثلاث غرف لحراس البوابات، اذ بدأ العمل بالمشروع في سبتمبر 2012 على أن ينتهي بداية عام 2014. وتتكون المداخل من مدخل رئيسي ومدخل الطوارئ ومدخل المراجعين، اما الاعمال الخارجية للمشروع تشمل السور الخارجي واعمال الانترلوك الداخلية والخارجية ومواقف السيارات والمظلات، كما صرحت وزارة الاشغال العامة بنسبة انجاز المشروع الفعلية 75.24%.

مشاريع اتحادية

كما تعمل وزارة الأشغال العامة بالمنطقة الشرقية، على تنفيذ عدد من المشاريع الاتحادية الحيوية في مختلف مدن المنطقة، التي تخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، بشرائحه كافة، بهدف تلبية الاحتياجات القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية في الدولة، في ظل الاهتمام الكبير من قبل القيادة الرشيدة بالمشاريع الحيوية في الدولة، فضلاً عن الوصول بالبنية التحتية في الدولة إلى ما وصلت إليه من تطور في المجالات المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التي استخدمت في بنائها مبادئ ومعايير العمارة الخضراء، وقد تم تصميمها وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية، بناء على توجيهات معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الاشغال العامة.

وصممت المباني لتكون صديقة للبيئة، والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في المباني المنفذة من قبلها، حيث استخدمت فيها أنظمة تتوافق وأعلى معايير الحفاظ على البيئة.

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