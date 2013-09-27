شرطة دبي تحتفل بفوزها بجوائز الأداء الحكومي المتميز

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، تحتفل القيادة العامة مساء غد في تمام بفندق أرماني في برج خليفة بمناسبة فوزها بجائزة الدائرة الحكومية المتميزة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2012 وللمرة الثالثة على التوالي، وإحرازها العديد من الجوائز البرنامج في مجالي التميز الإداري والتميز الوظيفي والعديد من الجوائز المحلية والعالمية.

وهنأ اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، وجميع العاملين من ضباط وصف الضباط وأفراد ومدنيين لحصولها على 14 جائزة ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي، مضيفا أن تميز شرطة دبي في السنوات الماضية، جعلها مثالا يحتذى به أمام كافة المؤسسات الحكومية.

لمسة وفاء

وقال: إن هذا الاحتفال تقدير للجنود الذين ساهموا في هذا الإنجاز من العاملين والمتعاملين والشركاء الإستراتيجيين والإعلاميين، ولمسة وفاء لمن عمل بجد وإخلاص لريادة شرطة دبي، وساهم في توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية وتعزيز أهدافها ورؤيتها لتحقيق أعلى معايير الأداء والمرونة والكفاءة الأمنية المرتبطة بروح القانون، بما يتماشى مع المعايير العالمية في الحفاظ على نظام عدلي موثوق ومتاح وفعال ونزيه.

واستشهد العبيدلي بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "الوظيفة الحكومية ليست فقط باباً للرزق، إنما قبل ذلك باب للإنتاج، ودوائر الحكومة ليست مكاتب للروتين والتواكل والتكاسل، بل ميادين للإبداع".