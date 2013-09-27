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القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لمصر داخل صندوق النقد

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القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لمصر داخل صندوق النقد القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لمصر داخل صندوق النقد

كتب : أ ش أ الخميس 26-09-2013 23:24

أكد ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر داخل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار ساترفيلد، خلال لقائه اليوم مع وزير المالية الدكتور أحمد جلال، إلى أن ما يثار حول تردد الموقف الأمريكي من هو غير سليم، مؤكدا أن موقف الولايات المتحدة الثابت هو دعم مصر داخل هذه المؤسسات المالية، معربا عن اهتمام الولايات المتحدة بتدعيم العلاقات الاقتصادية مع مصر.

من جانبه، قال جلال إن اهتمام منصب على تحقيق تطلعات المواطنين لمستوى حياة أفضل وتحسين بيئة الأعمال أمام المستثمرين بدءا بالمستثمر المحلي وتحقيق نجاح واضح وملموس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن النجاح الداخلي هو أفضل طريق لاكتساب مزيد من المصداقية على المستوى الدولي، موضحا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن مؤشرات تقييم الاقتصاد المصري سيأتي في حينه.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل مصر السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن النموذج المصري في التحول يشابه التحول الذي قامت به دول أمريكا اللاتينية في العقود السابقة، وأن تحسن الوضع السياسي والاقتصادي لمصر سينعكس على دولة المنطقة وليس على المستوى المحلي فقط.

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