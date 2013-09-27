بالصور| "ستار أكاديمي" في موسمه التاسع .. لوحة فنية رائعة على مسرح "platea" وإطلالة متميزة لنانسي عجرم

منة هاني ورنا سماحه قدما التحية لمصر من على مسرح "استار أكاديمي" بـ"وحشاني"

كتب : محمد شنح الجمعة 27-09-2013 00:05

الأساتذة والطلاب يستأنفون التمارين على مسرح الـ "Platea"، الكل يحبس أنفاسه في انتظار انطلاق "البرايم الأول" من الموسم التاسع من "ستار أكاديمي"، الديكورات مبهرة، الإضاءة تتناسب مع اللوحات والاستعراضات التي ستنطلق من المتسابقين في هذا الموسم، فالليلة ستشهد ولادة 16 نجماً من مختلف الدول العربية، في لحظات ودقائق مصيرية سيتحوّل فيها الهواة إلى محترفين يطلون على جمهور من مختلف الشرائح العمرية.

مع دقات التاسعة، أطلّ الطلاب على المسرح في لوحة امتزجت بسحر الشرق المليء بحكايات من البطولات والفرح والأمل، وكشفوا عن أسمائهم على وقع أنغام شرقية تذهب إلى حقبة من التاريخ العربي القديم، بعدها ينطلق الصوت العزب لمقدمة البرنامج هيلدا خليفة، معلنة بداية الموسم التاسع من ستار أكاديمي.

الثلاثي "فرواتي" و"زكي"و "جان" عرضوا الفلكلور اللبناني في "دخلك والهوا"

تخرج أولى الاستعراضات على المسرح، وهي إحياء للتراث والفلكلور اللبناني، الذي يحرص دائما طلاب ستار أكاديمي في كل مواسمه على أدائه، فأطلّ الثلاثي نور فرواتي، وزكي شريف وجان شهيد في موّال وأغنية "دخلك والهوا" على جمهور "ستار أكاديمي" الذي تفاعل معهم ورقص على أنغام الموسيقى وأصوات المشتركين الثلاثة، ووسط أجواء قرويّة بحتة من الديكور مروراً بأزياء المشتركين فأدائهم الجبلي المتمكن، كانت لوحةً استعراضية متكاملة.

ظهرت ضيفة "البرايم الأول" الفنانة المتألقة نانسي عجرم، في إطلالة متميزة على جمهور مسرح "ستار أكاديمي"، وتفاعل معها الحضور ومع أغنياتها، كما شاركت طلاب الأكاديمية أدائهم الغنائي المتميز، فرافقت الطالبة ماريتا أبي نادر في أغنية "بدك تبقى فيك"، حيث تمنت ماريتا أن تغنّي معها على المسرح، كما أدّت زينب وليليا أغنية "يا طيور"، كما قدم الثنائي منة هاني ورنا سماحه تتحية لمصر من خلال أغنية "وحشاني".

وعرضت أصوات الثلاثي طاهر مصطفى، ومحمود محي، وميساء الماجري، أغاني الزمن الجميل في أروع صورها، في كوكتيل غنائي متنوع، تفاعل معه الجمهور، وأساتذة الأكاديمية، وكان من هذه الأغنيات "أهو ده اللي صار" لفنان الشعب سيد درويش.

وعلى نغمات خليجية متميزة، عرض الثنائي عيسى المرزوق وعبدالله عبدالعزيز، أغاني أمتعت الجمهور والحضور من مختلف أنحاء الوطن العربي، وبدا التراث الأردني مع الأداء الصوتي للطالب الأردني مصعب الخطيب.

"نانسي" تشارك طلاب الأكاديمية الغناء.. والجمهور يتفاعل بالرقص والتصفيق

وظهر في حفل البرايم الأول للموسم التسع من "ستار أكاديمي"، والذي خرج في صورة مبهرة وأكثر من رائعة على شاشة "سي بي سي" المصرية لأول مرة، المزيج بين الأغاني الشرقية والغربة في أداء الطالبتين سكينة بقريس وماريا سركيس.

وبهذه الصورة الرائعة، انطلق حفل الافتتاح، ليبشر بموسم قوي وممتع للمواهب الغنائية العربية، يتنافس الجميع من أجل لقب "إستار أكاديمي"، والذي يمثل إطلالة فنية واجتماعية عربية متميزة.