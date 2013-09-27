"التكافل": نسعى لجمع 80 ألف دينار لمساعدة الحالات الإنسانية

قال المدير العام لجمعية التكافل لرعاية السجناء زيد الذايدي أن حملة " فرحة الأضحى" التي أطلقتها الجمعية في 22 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 10 نوفمبر المقبل تهدف إلى مساعدة 100 حالة من السجناء والموقوفين والضبط والإحضار بمبلغ 80 ألف دينار ومساعدة 100 حالة من أسر السجناء والحالات الإنسانية بمبلغ 10 ألاف دينار .

> وأشار الذايدي في تصريح إلى أن هناك أعدادا كبيرة جدا من الحالات بحاجة للمساعدة وتتمنى جمعية التكافل مساعدة كل الحالات وعدم رد أي حالة ولكن لضيق اليد لا تستطيع الجمعية تحقيق ذلك.

> وذكر أن الجمعية قامت بدراسة عدد كبير من الحالات التي تستحق المساعدة وأن تلك الحالات تنتظر تبرعات الخيرين والمحسنين من أهل الكويت المعروف عن أهلها الكرم ونجدة الملهوف لمساعدتهم خلال فرحة الأضحى .

> ولفت الذايدي إلى أن ملفات جميع الحالات جاهزة لأي متبرع يرغب في الإطلاع عليها لمساعدتها في أي وقت أو بإمكان المتبرعين الإستفسار عن الحالات في حالة عدم استطاعتهم الحضور للجمعية عن طريق هواتف الجمعية وهي 94064060أو94064061 أو24834414 أو اللجنة النسائية 94064069.

> وتمنى أن تتمكن الجمعية من مساعدة أكبر عدد ممكن عن العدد الذي رصدته للحملة ولكن ذلك يتوقف على

> التبرعات وعلى رغبة أهل الخير وفزعتهم للحالات حتى يجتمع شمل الكثير من الأسر وأن يسعدوا بعيد الأضحى بوجود عائلهم معهم .

> وأكد الذايدي على أن حملة رمضان شهدت نجاحا كبيرا رغم قلة التبرعات عن السابق مما نتج عنها مساعدة 137 حالة من السجناء والمطلوبين للضبط والإحضار بمبلغ 109564 ألف دينار ومساعدة 180 حالة من أسر السجناء والحالات الإنسانية لكبار السن والنساء والمرضى بمبلغ 30 ألف ليصل المبلغ

> الإجمالي الذي أنفقته الجمعية خلال فرحة رمضان ما يقارب ال 140 ألف دينار معتبرا أن هذا المبلغ ليس بسيطا خلال حملة واحدة .

> وبين أن مساعدات الجمعية مستمرة طول العام ولكنها مقسمة على فرحات على حسب المناسبات الدينية والوطنية التي تشهدها الكويت طوال العام، مؤكدا أن عمل جمعية التكافل خلال السنوات الماضية شهد نجاحا كبيرا ليس فقط في الكويت أو الخليج بل على مستوى الدول الإسلامية في كل أنحاء العالم ولذلك تأتي الكثير من الوفود التي تعمل في مجال العمل الخيري من بلدان كثيرة للإستفادة من خبرة جمعية التكافل في عملها ونقل تلك الخبرة لبلادهم .