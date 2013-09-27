«الإعلام» اختتمت دورة «فن مهارة المقابلات»

| كتب ناصر الفرحان |

>اختتمت صباح امس دورة «فن مهارة المقابلات» التي نظمتها وزارة الاعلام بالتعاون مع هيئة الاذاعة البريطانية «BBC» والتي استمرت اربعة ايام واوضح المحاضر الدكتور فؤاد عبدالرازق لـ «الراي» ان هذه الدورة تعقد ضمن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين وزارة الاعلام ومحطة BBC البريطانية العربية لتبادل الخبرات وتنمية مهارات المذيعين وفن مهارات المقابلات لمذيعي الاذاعة والتلفزيون والاخبار.>واشار الى ان هذه الدورات تعقد بشكل دوري منذ سنوات وبعد ان كانت تعقد في لندن تقرر هذا العام بالكويت في مبنى التخطيط والتطوير في وزارة الإعلام ليستفيد منها اكبر عدد ممكن من الإعلاميين الكويتيين.>واضاف عبدالرازق ان الدورة تناولت كيفية اختيار الضيوف والاعداد المسبق للحلقة والاستعانة والبحث في مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها وكيفية البحث عن المعلومة الدقيقة والصحيحة وتنمية مهارات التحاور واتقان فن المقابلات، بالاضافة الى قيام ورش عمل للمشاركين لتطبيق ما سمعوه بشكل عملي لتجاوز الاخطاء والاستفادة من المحاضرات التي القيت عليهم طوال 4 ايام.>وشارك بالدورة عدد 15 مذيعاً من التلفزيون والاذاعة ومحرري الاخبار وشارك في ورش العمل الدكتور منيف العجمي والدكتور محمد خلف والصحافي موسى بوطفرة ومدير ادارة التخطيط والتطوير كفاح عبدالحميد وفي نهاية الحفل قام الوكيل المساعد لقطاع الاذاعة يوسف مصطفى بتسليم الشهادات للمشاركين.