مشايخ المنطقة الجنوبية بليبيا: فزان إقليم فيدرالى

أعلنت مجموعة من أعيان ومشايخ المنطقة الجنوبية الليبية فزان إقليماً فيدرالياً، كما أعلنوا تشكيل المجلس الاجتماعى الأعلى لقبائل فزان، فى ملتقى عقدوه اليوم بمدينة أوبارى.

ونقل موقع "أجواء لبلاد" الإلكترونى مساء اليوم الخميس، عن المجتمعين فى بيان لهم صدر عقب الاجتماع اليوم، أنهم أقدموا على هذه الخطوة بسبب ما وصفوه بـ"ضعف أداء المؤتمر الوطنى العام وعدم تلبية الحكومة لمتطلبات الشارع الليبى وخاصة فى منطقة فزان"، حسب بيان لهم صدر عقب الاجتماع.

وأضاف اليبان، أن المجلس الاجتماعى الأعلى الذى أعلن اليوم سيختار حاكماً عسكرياً تكون مهامه تفعيل الجيش والشرطة والقضاء وحماية الحدود وحقول النفط والغاز ومنابع المياه الواقعة فى نطاق الإقليم، كما عبر المجتمعون عن رفض ما أسموه "القرارات التى تميز بين الليبيين فى الحقوق والواجبات".