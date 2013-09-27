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أمن الغربية يضبط تشكيل عصابي بينهم 4 أفارقة تخصصوا في تزوير العملات

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أمن الغربية يضبط تشكيل عصابي بينهم 4 أفارقة تخصصوا في تزوير العملات أمن الغربية يضبط تشكيل عصابي بينهم 4 أفارقة تخصصوا في تزوير العملات

أرشيفية

نجح ضباط المباحث الجنائية بالغربية في القبض على تشكيل عصابي مكون من 7متهمين  بينهم 4 أفارقة مختلفين الجنسيات وأمين شرطة تخصصوا في تزوير العملات الورقية.

كانت عدة بلاغات قد وردت للعقيد حسين غنيم رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة بتواجد 7أشخاص بإحدى المنازل بقرية شبرا قاص مركز السنطة بينهم 4 أفارقة مختلفين الجنسيات وأمين شرطة وقيامهم بتزوير العملات الورقية.

تم على الفور إعداد حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد مبروك وتم استهداف المنزل وضبط المتهمين وبحوزتهم 7هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر وحقيبتين بهم أوراق سوداء بحجم العملات الورقية وبمواجهة المتهمين بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة تم إخطار اللواء حاتم عثمان مدير الأمن بالواقعة وجاري تحرير محضر بمركز شرطة السنطة.

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