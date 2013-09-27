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وصفات تبييض الأسنان الطبيعية تؤدى إلى تآكلها

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وصفات تبييض الأسنان الطبيعية تؤدى إلى تآكلها وصفات تبييض الأسنان الطبيعية تؤدى إلى تآكلها

الحصول على أسنان ناصعة يمثل رغية شديدة لدى الكثيرين، لذا يلجأون إلى استخدام طرق مختلفة، منها الوصفات الطبيعية التى تعمل على تبيض الأسنان ولكنها تؤدى إلى تآكل مينا الأسنان وضعفها وسرعة تسوسها.

قال الدكتور يحيى جاد الرب رمضان أستاذ ورئيس قسم تركيبات الأسنان بجامعة الأزهر، مشيرا إلى أن جميع الوصفات الطبيعية التى تستخدم لتبيض الأسنان، مثل استخدام بيكربونات الصوديوم والعيش المحروق وغيرها من وسائل التبييض المنزلية تعد صنفرة تعمل على تآكل ميناء الأسنان، وإزالتها، وذلك يؤدى إلى تسوس الأسنان بسهولة ووجود ثغور بها.
> أوضح الطبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأسنان تحتوى على مينا بيضاء بنسبة 96% أعلى نسبة من الكالسيوم تكون فى الأسنان والاستخدام الخاطئ لمبيضات الأسنان تعمل على إزالة الكالسيوم ويتسبب بوجود حساسية بالأسنان.

واستكمل حديثه، محذرا من أنه يوجد بعض الأجهزة المنزلية المبيضة للأسنان تباع بأسعار رخيصة فى المولات يوجد بها نسبة من الأكسجين فوق 30% تقوم بنخر كالسيوم الأسنان.
> أضاف رمضان أن ماء الشرب يوجد به مادة الفلورايد تتفاعل مع كالسيوم الأسنان وتعطى كالسيوم فلورايدأباتيد، وتساعد على تقوية الأسنان وقلة تسوسها، مشيرا إلى أن دول الخليج من أكثر الدول التى يوجد بها تسوس أسنان نظرا لوجود مياه الآبار التى يشربونها فهى تضعف مينا وكالسيوم الأسنان لذلك تساعد على تسوس الأسنان بشكل أسرع.

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مصر 365