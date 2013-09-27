وزارة الصحة تشكل فريق لتقيم الخدمات الطبية بالمحافظات

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان شكلت فريقا مكونا من 16 قيادة من رؤرساء الإدارات المركزية بالوزارة لتفقد المنشآت الصحية بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكدت نقيب التمريض فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس أن الفريق سيجوب المحافظات لتقيم الوضع الصحى للخدمات والمنشآت الطبية التابعة للوزارة على أن يتم إعداد تقرير يتم رفعة للوزيرة لإعداد خطة لتلافى المشاكل الصحية بالمحافظات.

وأضافت نقيب التمريض أن الفريق سيزور الفترة المقبلة محافظات البحر الأحمر وأسوان والوادى الجديد ومطروح لإعداد تقارير مفصلة عن مستوى الخدمات الصحية بالمحافظات.