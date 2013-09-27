محافظ الجيزة يقرر بدء الدراسة فى 17 مدرسة بـ"كرداسة".. الأحد المقبل

قرر الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، بدء الدراسة فى 17 مدرسة من مدارس مدينة كرداسة وبنى مجدول وناهيا يوم الأحد المقبل، وذلك بعد تأجيلها لمدة أسبوع نظرًا للظروف الأمنية الحالية، وحرصًا على سلامة التلاميذ أثناء ذهابهم إلى المدارس.

وأكد المحافظ أن ذلك تم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيرًا إلى أنه اتفق مع مديرية أمن الجيزة على تكثيف الخدمات الأمنية سواء الثابتة أو المتحركة حول جميع المدارس، لتحقيق الأمان الكامل مع بدء العام الدراسى، خاصة فى مناطق برك الخيام والمعتمدية وأبو رواش.

وشدد المحافظ على استمرار أجهزة المحافظة فى تقديم كل الخدمات المعتادة واليومية لكل المواطنين، خاصة أهالى مركز ومدينة كرداسة، وتوفير كل الاحتياجات الأساسية لهم واستمرار عمل جميع المرافق.

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