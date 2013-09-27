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ألوان العلم المصري تهيمن على اختيار نانسي عجرم لفساتينها في افتتاح "إستار أكاديمي"

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ألوان العلم المصري تهيمن على اختيار نانسي عجرم لفساتينها في افتتاح "إستار أكاديمي" ألوان العلم المصري تهيمن على اختيار نانسي عجرم لفساتينها في افتتاح "إستار أكاديمي"

كتب : سهيلة حامد منذ 36 دقيقة

ألوان العلم المصري، بقصد أو دون قصد، كانت السمة الأساسية في الفساتين التي ارتدتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وكعادتها، تألقت عجرم في أولى حلقات برنامج المسابقات الشهير "إستار أكاديمي"، الذي يذاع على قناة "سي بي سي"، وتفاعلت عجرم مع طلبة وطالبات الأكاديمية، وطلت بأناقتها المعهودة على مسرح "إستار أكاديمي"، حيث تألقت في أغنية "ياغالي" مرتدية فستان أحمر اللون، وفي إطلالتها الثانية ارتدت فستانا أبيض على أغنية "بدك تبقى فيك".

واختتمت نانسي أغنياتها بفستان أسود اللون قصير وأدت أغنية "أعمل عاقلة" بصحبة متسابقات البرنامج.

وبذلك تكون ارتدت الفنانة نانسي عجرم الفستان الأحمر والأبيض والأسود، وهي الألوان المميزة للعلم المصري، في أولى حلقات برنامج "ستار أكاديمي".

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