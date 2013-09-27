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بينيتث بعد التعادل: نابولي لن يربح الجميع

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بينيتث بعد التعادل: نابولي لن يربح الجميع بينيتث بعد التعادل: نابولي لن يربح الجميع

رد رفايل بنيتيث المدير الفني لنابولي على الانتقادات التي وجهت لفريقه بعد التعادل مع ساسولو في الدوري الإيطالي.

وتعادل نابولي مع ساسولو بهدف لكل فريق بعدما تغلب على بروسيا دورتموند وميلان على التوالي.

وقال بنيتيث في تصريحات لشبكة (سكاي) "لدي إيمان كامل بقائمة فريقي ومن الطبيعي ألا نربح كل المباريات".

وتابع "علينا أن نعمل أكثر في التدريبات من أجل تجهيز القائمة بالكامل، لسن راضيا بالطبع على أدئنا ولكني لست قلقا أيضا".

ويحتل نابولي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بـ13 نقطة خلف روما المتصدر بـ15 نقطة.

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