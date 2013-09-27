"هيومن رايتس": عمليات النقل الجبري للفلسطينيين من منازلهم "جريمة حرب"

كتب : أ ش أ الخميس 26-09-2013 22:30

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد فوري لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وغيرها من المنشآت في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المنظمة قولها، اليوم، إن عمليات الهدم تسببت في نزوح ما لا يقل عن 79 فلسطينيًا منذ 19 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن عمليات هدم المنازل وغيرها من المنشآت التي ترغم الفلسطينيين على ترك مجتمعاتهم قد ترقى إلى مصاف النقل الجبري لسكان أراض محتلة مما يعد جريمة حرب.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" عمليات هدم جرت في 19 أغسطس بالقدس الشرقية، ما تسبب في نزوح 39 شخصًا عن أماكن سكناهم بينهم 18 من الأطفال، كما وثقت منظمات حقوقية إسرائيلية علاوة على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عمليات هدم إضافية في القدس الشرقية والضفة الغربية يومي 20 و21 أغسطس، ما تسبب في تدمير منازل 40 شخصًا بينهم 20 طفلاً.