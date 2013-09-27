أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح 30 طالبا بقرية النبي صموئيل شمال القدس

Google+ Print
الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح 30 طالبا بقرية النبي صموئيل شمال القدس الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح 30 طالبا بقرية النبي صموئيل شمال القدس

كتب : أ ش أ الخميس 26-09-2013 22:34

منع جنود الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم 30 طالبا من قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس من دخول قريتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، واحتجازهم لساعتين على حاجز الجيب العسكري قبل إطلاق سراهم.

وقالت المدرسة نوال بركات التي كانت برفقة الطلبة، إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز المذكور وهو المدخل الوحيد لقرية النبي صموئيل احتجزوا الطلبة لمدة ساعتين ورفضوا السماح لهم بالعودة إلى قريتهم بعد انتهاء الدوام الدراسي في مدارس قرية الجيب المجاورة.

وأضافت أنه لدى محاولة أهالي القرية الاعتراض على قرار احتجاز الطلبة قام جنود الاحتلال باعتقال المواطن عيد بركات،50 عام، بعد أن طالب من الجنود السماح بإدخال الطلبة.

يذكر أن قرية النبي صموئيل يقطنها قرابة 250 شخصا وهي معزولة بالكامل ولا يسمح لأحد بدخولها سوى أهلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم