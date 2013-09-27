الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح 30 طالبا بقرية النبي صموئيل شمال القدس

كتب : أ ش أ الخميس 26-09-2013 22:34

منع جنود الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم 30 طالبا من قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس من دخول قريتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، واحتجازهم لساعتين على حاجز الجيب العسكري قبل إطلاق سراهم.

وقالت المدرسة نوال بركات التي كانت برفقة الطلبة، إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز المذكور وهو المدخل الوحيد لقرية النبي صموئيل احتجزوا الطلبة لمدة ساعتين ورفضوا السماح لهم بالعودة إلى قريتهم بعد انتهاء الدوام الدراسي في مدارس قرية الجيب المجاورة.

وأضافت أنه لدى محاولة أهالي القرية الاعتراض على قرار احتجاز الطلبة قام جنود الاحتلال باعتقال المواطن عيد بركات،50 عام، بعد أن طالب من الجنود السماح بإدخال الطلبة.

يذكر أن قرية النبي صموئيل يقطنها قرابة 250 شخصا وهي معزولة بالكامل ولا يسمح لأحد بدخولها سوى أهلها.