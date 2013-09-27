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"الخارجية" ترفض حديث الرئيس التونسي عن "إطلاق سراح مساجين سياسيين في مصر"

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"الخارجية" ترفض حديث الرئيس التونسي عن "إطلاق سراح مساجين سياسيين في مصر" "الخارجية" ترفض حديث الرئيس التونسي عن "إطلاق سراح مساجين سياسيين في مصر"
"الخارجية": كلمة "المرزوقي" تحدي لإرادة الشعب المصري

كتب : أكرم سامي الخميس 26-09-2013 22:37

أعربت وزارة الخارجية عن رفضها واستيائها مما ورد في كلمة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 26 سبتمبر، حول مطالبة بإطلاق سراح ما أسماه بالمساجين السياسيين.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي مساء اليوم، أن ما ورد في تلك الكلمة بشأن مصر "يجافي الحقيقة، فضلاً عما يمثله من تحد لإرادة الشعب المصري الذى خرج بالملايين في 30 يونيو مطالباً بإقامة ديمقراطية حقيقية تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تقصى أى من أبنائها وهو ما نرجوه للأشقاء فى تونس الذين لا يزال البعض هناك يحاول أن يفرض عليهم نموذجاً بعينه لا يعبر عن واقع وطبيعة المجتمع التونسى السمحة".

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