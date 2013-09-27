وزير خارجية الإمارات يبحث مع بان كي مون الوضع في مصر وسوريا وفلسطين

كتب : أ ش أ الخميس 26-09-2013 22:45

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، مع بان كي مون أمين عام منظمة الأمم المتحدة، الليلة الماضية في مقر المنظمة، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة ، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في سوريا ومصر إضافة إلى مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المستأنفة والملف الإيراني بجانب سبل وامكانات الاستفادة العالمية من الطاقة المتجددة وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض بان كي مون أولويات الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وموقفها إزاء التطورات في مصر والأزمة السورية من كل جوانبها السياسية والإنسانية بما في ذلك أزمة البرنامج الكيميائي السوري..مشيرا إلى الجهود الدولية المبذولة للتحضير لعقد مؤتمر "جنيف - 2".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان موقف دولة الإمارات الثابت في مساندتها جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية الأزمة السورية والتخفيف من معاناة الشعب السوري وجهودها في دعم مفاوضات السلام.

وجدد التزام الدولة ودعمها لأنشطة الأمم المتحدة خاصة السياسية والإنسانية الرامية لإعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل والمتصلة منها بالمساعدات الإنسانية، بجانب نشر مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب ونزع سلاح الدمار الشامل.