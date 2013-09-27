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تحليل أنيميا الفول ضرورية للأطفال قبل تناول "الفول"

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تحليل أنيميا الفول ضرورية للأطفال قبل تناول "الفول" تحليل أنيميا الفول ضرورية للأطفال قبل تناول "الفول"

كثير من الأمهات الشابات لا يعلمن متى يمكن أن يأكل الطفل إلى جانب الرضاعة، وما هى المأكولات الواجب استخدامها، حيث تسأل قارئة: لدى طفل حديث الولادة وآخر عمره عامان، فمتى أدخل الطعام الصلب لابنى الرضيع واستعمال التيتنة؟ ومتى أطعم ابنى الآخر الفول؟.

أجابت الدكتورة مى سعد الدين مدرس مساعد بمستشفى أبو الريش الجامعى حاصلة على شهادة خبرة فى التعديل السلوكى للأطفال معتمدة من كاليفورنيا، قائلة: ليس هناك علاقة بين أنيميا الفول وعمر معين لأن أنيميا الفول هى أنيميا تكسيرية حادة تحدث بسبب اضطراب جينى يورث من الأم إلى أولادها لذا يجب عمل تحليل أنيميا الفول أولا.

أما بالنسبة للطفل حديث الولادة تنصح مى بالرضاعة الطبيعية خلال فترة الـ٦ أشهر الأولى، وعدم إدخال أى طعام خارجى لتحقيق الاستفادة الكاملة من لبن الأم، وهذا بناءً على إرشادات الجمعين الأمريكية لطب الأطفال.

ولا تنصح مى باستخدام "التيتنة" إلا فى حالات الضرورة القصوى بسبب بكاء الطفل المستمر، وذلك بعد ٦ أشهر لكى يكون الطفل تمكن من الرضاعة من حلمات الأم، ويجب فطامه منها فى نهاية العام الأول حتى لا يعتاد الطفل عليها وحتى لا تسبب التهابات فى الأذن الوسطى ولا تؤثر فى تكوين الأسنان المستقبلية.

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مصر 365