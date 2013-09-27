أدوية الاكتئاب ترفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن الأدوية المستخدمة فى علاج مرض الاكتئاب، والتى يطلق عليها فى بعض الأحيان "حبوب السعادة"، إلا أنها لا تبدو كذلك بحسب النتائج الجديدة التى نشرت مؤخراً، والتى أوضحت أنها تسبب العديد من المخاطر الصحية.

وأشار الباحثون إلى أن تناول العقاقير المضادة للاكتئاب يرفع فرص اكتساب المزيد من السعرات الحرارية والإصابة بفرط الوزن والسمنة، وهو ما يرفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى "type 2 diabetes"، حيث لا يستطيع الجسم السيطرة على جلوكوز الدم بشكل طبيعى، وكشفت النتائج بشكل واضح ارتفاع معدل الإصابة بهذا المرض المزمن بين الأشخاص الذين يحصلون على العقاقير المضادة للاكتئاب.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج هامة جداً بالنسبة للأطباء ويجب أن يضعوا تلك المخاطر فى حسبانهم عند وصف الأدوية المضادة للاكتئاب، ويتخذوا خطوات فاعلة لمراقبة المرضى وتقليل خطر إصابتهم بالسكرى من خلال تعديل بعض أنماط حياتهم.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Diabetes Care"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجارى.