نصائح هامة لاستمرار الرضاعة الطبيعية لأطفال الأمهات العاملات

تعانى بعض الأمهات من بعض المشاكل أثناء إرضاع أطفالهم، وخصوصا عندما تكون الأم عاملة، حيث تجد صعوبة فى الاستمرار فى الرضاعة الطبيعية بعد انتهاء إجازة الأمومة، وغالبا ما تلجأ الأم فى هذه الحالة إلى الرضاعة الصناعية فى أثناء وجودها فى العمل أو إيقاف الرضاعة الطبيعية تماما.

أكد دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، أن الأم العاملة يمكنها الاستمرار فى الرضاعة من الثدى لأطول فترة ممكنة، ناصحا بأن تقوم بعدة إجراءات من بينها الحصول على إجازة لأطول فترة ممكنة، لتتمكن من إرضاعه طبيعيا، ولا تنقطع عن ذلك لأى سبب، وعند عودتها إلى العمل عليها بإرضاعه قبل ذهابها إلى العمل، إضافة إلى رضعة الليل والصباح الباكر، موضحا أن قيام الأم برضاعة طفلها قبل الذهاب إلى العمل يساهم بشكل كبير فى استمرار تدفق الحليب من ثدى الأم. ونصح أثناء فترة العمل بعصر كمية من الحليب لتجنب احتقان الثديين.

واستكمل موضحا أن نزول الحليب تلقائيا من ثدى الأم سواء كانت فى العمل أو خارج المنزل يسبب لها بعض الخجل، ناصحا فى هذه الحالة بأن تقوم الأم بوضع فوطة على ثديها لتمتص الحليب المفرز مع تغيير هذه الفوطة، ويجب التأكد من إفراغ الثدى أثناء رضاعة الطفل حتى لا تتعرض لمواقف محرجة أثناء العمل.

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