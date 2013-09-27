الأنيميا الوراثية والحمى الشوكية من أسباب النشاط الزائد لدى الأطفال

تشتكى بعض الأمهات من نشاط أطفالهن عن الحد، أو سرعة غضبهم. قال دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى إن الطفل عادة ما يبحث عن اهتمام أبويه ولفت انتباههم ولو بارتكاب الأفعال الخاطئة، وقد يدفعه حب الاستطلاع لفك ما حوله وإعادة تركيبه مرة أخرى، وأما عن الأسباب العامة لفرط النشاط لدى الأطفال فهى الأنيميا المزمنة والأنيميا الوراثية وضعف الغدة الدرقية، ونقص السكر بالدم.

وأوضح أنه قد يحدث النشاط الزائد للطفل نتيجة لإصابته بالأمراض المعدية، خاصة الأمراض التى تؤدى إلى إصابة المخ مثل الحمى الشوكية، كما أن الوراثة والأمراض النفسية الناتجة عن تفكك الأسرة يمكن أن تؤدى إلى فرط النشاط.

ويمكن علاج هذا الأمر بوضع الطفل فى أحد فصول التربية الخاصة المزودة بكوادر فنية تهتم بكيفية التعامل مع الأطفال مع ضرورة وضع برنامجا تربويا لتفريغ طاقة هؤلاء الأطفال، مع محاولة شغل وقت فراغه وتدريبه على التركيز، مع عدم المبالغة فى عقابه عندما يخطئ حتى لا يتمادى فى الأخطاء التى يقوم بها من أجل لفت انتباه من حوله لذا على الأم أن تنتبه جيدا لنشاط طفلها حتى لا تهمل علاجه إن احتاج الأمر.