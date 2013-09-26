“جعجع” يستنكر اعتداء “تنظيم القاعدة” على الكنائس بسوريا

استنكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بشدة الاعتداء المزدوج الذي نفذه مسلحو “دولة الإسلام في العراق والشام” (داعش) على كنيستي البشارة والشهداء في مدينة الرقة بشرق سوريا، محطمين الصلبان ورافعين رايتهم عليهما.

ودعا جعجع في تصريح صحفي مساء اليوم هيئة الأركان في الجيش السوري الحر إلى ردع التنظيمات المتطرفة التي تسيء إلى المسيحية والإسلام على السواء، كما تسيء إلى المبادىء التي قامت عليها الثورة السورية، ولا سيما مبادىء الحرية والتعددية والمساواة والديموقراطية والاعتراف بالآخر.

وأكد جعجع أن التنظيمات المتطرفة التي نمت على هوامش الثورة السورية تشكل خطراً كبيراً على الثورة نفسها.

وقال : نتمنى على الإخوة في الائتلاف الوطني السوري وعلى هيئة أركان الجيش السوري الحر رفع ضررها وإيقاف إساءاتها للثورة السورية وللمسيحيين والمسلمين وجميع الأحرار في سوريا.

أ ش أ