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أوغلى يحذر من نشوب حرب باردة فى المنطقة نتيجة لاستمرار الأزمة السورية

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أوغلى يحذر من نشوب حرب باردة فى المنطقة نتيجة لاستمرار الأزمة السورية أوغلى يحذر من نشوب حرب باردة فى المنطقة نتيجة لاستمرار الأزمة السورية

حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى أكمل الدين إحسان أوغلى اليوم، من أن فشل المجتمع الدولى فى إيجاد حل للأزمة السورية، سيؤدى إلى عودة شبح الحرب الباردة فى العالم مجددا.
> وقال أوغلى- فى تصريحات للصحفيين اليوم "الخميس"- إن الموقف فى سوريا بات خطيرا وإن فشل المجتمع الدولى فى إيجاد حل للازمة، سيؤدى إلى عودة نشوب الحرب الباردة فى المنطقة، لكنها ستكون حربا محدودة وحربا بالوكالة، على حد قوله.

واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى اجتماع "جنيف2 " المقترح هو بمثابة الحل الوحيد للوصل إلى اتفاق سلمى، يضع حدا لمعاناة الشعب السورى المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة بشأن ملف الأسلحة الكيماوية فى سوريا، لكنه استدرك قائلا " فى الحقيقة إننى لا أفهم ماذا يعنى الخط الأحمر عند وفاة ألف أو ألفين من المدنيين فى سوريا بغاز السارين السام، ولا يوجد خط أحمر لمصرع أكثر من 100 ألف سورى من المدنيين بالأسلحة التقليدية، إننى حقيقيا لا أستطيع استيعاب ذلك".

ورفض أوغلى الرد على أسئلة الصحفيين بشأن نتائج اجتماعه اليوم بالرئيس الإيرانى حسن روحانى، وما إذا كانت إيران قادرة على الانضمام إلى رؤية المجتمع الدولى بخصوص إيجاد حل للأزمة فى سوريا.

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مصر 365