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وكيل "تموين الإسكندرية" يبحث مطالب الجمعيات الخيرية بالعامرية

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وكيل "تموين الإسكندرية" يبحث مطالب الجمعيات الخيرية بالعامرية وكيل "تموين الإسكندرية" يبحث مطالب الجمعيات الخيرية بالعامرية

التقى هشام كمال سعد الله، وكيل وزارة بالإسكندرية، وإبراهيم نصر المسئول عن ملف الخبز بوكالة الوزارة، رئيس شعبة الجمعيات الأهلية بالعامرية محمود درويش وخميس بسيونى رئيس لجنة العلاقات العامة بالشعبة فى مقر جمعية الأمين الخيرية بالعامرية بالإسكندرية، لبحث تفعيل المشاركة المجتمعية مع قيادات الوزارة المختلفة للنهوض باحتياجات المواطنين.

وصرحت إيمان النحوى المستشارة الإعلامية للجمعية أنه خلال اللقاء تم تناول موضوعات مختلفة مثل فصل إنتاج الخبز عن التوزيع بمشاركة الجمعيات الأهلية بنظام يساعد على رفع العبء عن المواطنين، وأن إدارة التموين بالعامرية يوجد بها 181 مخبزا بلديا مدعما، و35 مخبز طباقى مدعما، و4 مخابز حصتها 50 جوالا وباقى المخابز والتى يبلغ عددها 177 تتراوح حصتهم ما بين 3، 4، 5 أجولة يوميا مما يعنى عدم وجود عدالة فى توزيع الحصص. وتطرق "درويش" إلى موضوع أنابيب البوتاجاز وارتفاع سعرها وعدم توافرها، وكذلك موضوع تسجيل المواليد وتوفير المقررات التموينية بصورة لائقة.

وأشارت إلى أن وكيل الوزارة قد استجاب لبحث كل الموضوعات وحلها بصورة شاملة وفتح باب الاتصال مع قيادات الوزارة بالإسكندرية.

يذكر أن هشام كامل قد عقد اجتماعًا سابقا مع شعبة البدالين التموينيين وشعبة البوتاجاز بالغرفة التجارية، وكذلك اجتماع مع شعبة المخابز بالغرفة التجارية، حيث اطلع على موقف سلعتى البوتاجاز والخبز والمشاكل التى تواجه كلا من أصحاب المستودعات وأصحاب المخابز.

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مصر 365

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