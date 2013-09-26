اتحاد طب القناة ينظم حفل ختام الأنشطة واستقبال الدفعة الجديدة

نظم مساء اليوم الخميس، اتحاد كلية طب بشرى جامعة قناة السويس, حفل ختام أنشطة الاتحاد، واستقبال دفعة طب جديدة، بالملعب الخماسى للكلية بحضور الدكتورة سمية حسنى عميدة الكلية، والدكتور طارق فؤاد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة النحراوى، مستشار اللجنة الرياضية باتحاد الطلاب، بينما اعتذر الدكتور محمد محمدين رئيس الجامعة عن الحضور.

وقال مصطفى محمود، رئيس الاتحاد، إن الحفلة تضمنت عرضًا لأنشطة الاتحاد خلال الفترة السابقة وعرض اسكتش قصير لفريق طب المسرحى، والترحيب بالدفعة الجديدة والعديد من الفقرات والألعاب الترفيهية.