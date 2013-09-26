"التموين": توصيل البوتاجاز للمنازل يبدأ أول أكتوبر.. و48 ساعة بين الطلب والتركيب

كتب : محمد عاشور منذ 46 دقيقة

قال محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل سيبدأ العمل مطلع أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن سعر خدمة التوصيل يترواح ما بين 2 جنيه وبحد أقصى 5 جنيهات، حسب كل محافظة.

وأضاف دياب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، أن المشروع سيعمل في جميع محافظات مصر، وستتم إضافة ثمن خدمة التوصيل إلى ثمن الأسطوانة نفسها، التي سعرها 8 جنيهات، وبهذا يصبح ثمن الأسطوانة بعد إضافة ثمن خدمة التوصيل 13 جنيهًا كحد أقصى، منوهًا بأن هناك رقمًا يتصل به المواطن ليطلب الأسطوانة، مشيرًا إلى أن الأسطوانة ستصل إلى المنزل في خلال 48 ساعة، وسيأتي فني متخصص لتركيبها.