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محافظ البحر الأحمر يتفقد قرى حلايب وشلاتين.. ويعد بحل مشكلاتها

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محافظ البحر الأحمر يتفقد قرى حلايب وشلاتين.. ويعد بحل مشكلاتها محافظ البحر الأحمر يتفقد قرى حلايب وشلاتين.. ويعد بحل مشكلاتها

كتب : صلاح عبدالله الخميس 26-09-2013 20:24

في أولى زياراته للجنوب، زار اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مدينة الشلاتين وقرى حلايب وأبو رماد وصولاً حتى منفذ حدربة على الحدود المصرية السودانية، وتفقد خلال الزيارة وحدات التوطين التي قامت القوات المسلحة بتجديدها لأهالي المنطقة (شلاتين - حلايب - رأس حدربة) كما كلف مدير التربية والتعليم بالمحافظة بالنزول بسن القبول في المرحلة الابتدائية إلى 5 سنوات ونصف لخدمة أبناء شلاتين وتفقد عدد 32 وحدة تحت التسليم من 100 وحدة بالمدينة، وأمر بزيادة سعة الوحدة من 140 مترًا إلى 225 مترًا.

وأمر بتعيين 56 من حملة المؤهلات العليا من أبناء مدينة الشلاتين والمقيمين بها إقامة دائمة، وذلك لسد العجز في التخصصات المختلفة بالجنوب، وحضر المحافظ طابور الصباح اليوم مع تلاميذ مدرسة الشلاتين الابتدائية، ورفع التلاميذ أعلام أثناء الطابور مرددين الأناشيد الوطنية وكلف مدير الأبنية التعليمية برفع كفاءة وصيانة المدارس الموجودة بقرية أبو رماد، كما صدّق على تغيير الصرف الصحي بقرية ادليت.

ووعد خلال لقائه مع الصيادين الموجودين بمدينة الشلاتين بمناقشة مشكلة التراخيص الصيد للمراكب الموجودة ومناقشته مع السيد رئيس هيئة الثروة السمكية ومساعدة المحافظة في الأقساط المتأخرة على الصيادين وتفعيل جمعية الصيادين بالمدينة ومنافذ بيع للأسماك والتقى بمجلس شؤون القبائل لدراسة منح المواطنين الأوراق الثبوتية.

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