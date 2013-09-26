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“كهرباء السويس” تعلن عودة الخبراء الكوريين واليابانيين لمحطة السخنة

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“كهرباء السويس” تعلن عودة الخبراء الكوريين واليابانيين لمحطة السخنة “كهرباء السويس” تعلن عودة الخبراء الكوريين واليابانيين لمحطة السخنة

محطة كهرباء السخنة

 

أكد  علي حسين وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة السويس ومدير محطة كهرباء السخنة ، إن العمل مستقر في محطة كهرباء السخنة ، مؤكداً أن الخبراء الكوريين واليابانيين عادوا من جديد للعمل بمحطة كهرباء العين السخنة.

وأضاف علي حسين ، أن الخبراء الكوريين قاموا بمغادرة مشروع إنشاء محطة كهرباء العين السخنة بعد قيام عامل بالتشاجر معهم ، وأنهم عادوا من جديد اليوم بعد التأكيد لهم بتوفير الأمن الكامل لهم ، ويصل عددهم إلى 72 خبير كوري .
> وأضاف علي حسين ، أن الخبراء اليابانيين العاملين التابعين لشركة (هيتاشي) اليابانية عادوا هم أيضاً إلى محطة كهرباء العين السخنة لاستكمال الإنشاءات التي تتولي شركة هيتاشي اليابانية تنفيذها بالمحطة ، مؤكداً أن قوات الجيش تقوم بتأمين بالمحطة .

ومن جانب أخر ، أعلن مدير محطة كهرباء العين السخنة بالسويس ، أنه تم لأول مرة ربط مشروع كهرباء العين السخنة بالشبكة الكهربائية الموحدة بجهد 500 كيلو فولت عن طريق دائرتي (العين السخنة – أبوزعبل ) و ( العين السخنة – التبين) ، مؤكداً أن محطة كهرباء العين السخنة سيتم افتتاحها للعمل رسمياً في شهر فبراير القادم .

أ ش أ

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