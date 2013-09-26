“كهرباء السويس” تعلن عودة الخبراء الكوريين واليابانيين لمحطة السخنة

أكد علي حسين وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة السويس ومدير محطة كهرباء السخنة ، إن العمل مستقر في محطة كهرباء السخنة ، مؤكداً أن الخبراء الكوريين واليابانيين عادوا من جديد للعمل بمحطة كهرباء العين السخنة.

وأضاف علي حسين ، أن الخبراء الكوريين قاموا بمغادرة مشروع إنشاء محطة كهرباء العين السخنة بعد قيام عامل بالتشاجر معهم ، وأنهم عادوا من جديد اليوم بعد التأكيد لهم بتوفير الأمن الكامل لهم ، ويصل عددهم إلى 72 خبير كوري .

> وأضاف علي حسين ، أن الخبراء اليابانيين العاملين التابعين لشركة (هيتاشي) اليابانية عادوا هم أيضاً إلى محطة كهرباء العين السخنة لاستكمال الإنشاءات التي تتولي شركة هيتاشي اليابانية تنفيذها بالمحطة ، مؤكداً أن قوات الجيش تقوم بتأمين بالمحطة .

ومن جانب أخر ، أعلن مدير محطة كهرباء العين السخنة بالسويس ، أنه تم لأول مرة ربط مشروع كهرباء العين السخنة بالشبكة الكهربائية الموحدة بجهد 500 كيلو فولت عن طريق دائرتي (العين السخنة – أبوزعبل ) و ( العين السخنة – التبين) ، مؤكداً أن محطة كهرباء العين السخنة سيتم افتتاحها للعمل رسمياً في شهر فبراير القادم .

أ ش أ