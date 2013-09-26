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وزير السياحة الجزائرى يفتتح مواقع سياحية فى جنوب البلاد

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وزير السياحة الجزائرى يفتتح مواقع سياحية فى جنوب البلاد وزير السياحة الجزائرى يفتتح مواقع سياحية فى جنوب البلاد

افتتح وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائرى محمد لامين حاج سعيد مواقع سياحية فى طاسيلى وهوجار الواقعتين على الحدود مع مالى وليبيا، وذلك رغم التحذيرات الصادرة مؤخرا من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الفرنسية لمواطنيهما بعدم التوجه إلى الجنوب الجزائرى.

وأكد حاج سعيد ـ خلال افتتاحه للمواقع السياحية فى الجنوب الجزائرى اليوم "الخميس "ـ أنه لا يوجد مواقع سياحية محظورة .. وتابع " نحن نريد توعية مواطنينا بالأماكن السياحية الرائعة فى الجنوب ولسنا بحاجة إلى آراء هذا أو ذاك " ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية السياحية الجزائرية تعتمد فى المقام الأول على السياحة الداخلية .

وقال إن وزارة السياحة تسعى لتوصيل رسالة للعالم، مفادها بأن الجزائر بلد أمن ومستقر .. مشيرا إلى أن الصحراء الجزائرية شاسعة ويمكن الاستفادة منها بصورة لامتناهية .

يذكر أن الموسم السياحى الصحراوى يبدأ اعتبارا من شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر أبريل ، حيث بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا الجنوب الجزائرى عامى 2007/2008 ما يقرب من 30 ألفا ، ثم تراجع هذا العدد كثيرا خلال العامين الماضيين بسبب تدهور الوضع الأمنى فى منطقة الساحل والصحراء وجنوب الجزائر مما كان بمثابة ضربة قاصمة لنشاط وكالات السفر فى الجنوب .

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