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القسام: جاهزون لتلقين الاحتلال دروساً فى حال شن أى عدوان على غزة

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القسام: جاهزون لتلقين الاحتلال دروساً فى حال شن أى عدوان على غزة القسام: جاهزون لتلقين الاحتلال دروساً فى حال شن أى عدوان على غزة

غزة (أ. ش. أ)

أكد أبو عبيدة الناطق الرسمى باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة "حماس"، أن كل الخيارات لدى كتائب القسام مفتوحة للرد على أى عدوان إسرائيلى ضد قطاع غزة، وأنها لم تسقط العمليات الاستشهادية من حساباتها.

وقال أبو عبيدة- فى حديث لموقع "الرسالة نت" الإلكترونى _اليوم الخميس- " إن العمليات الاستشهادية كانت خياراً عند المقاومة ولدى كتائب القسام فى مراحل من تاريخ شعبنا ولا تحتاج إلى قرار، بل لجهد ميدانى وجهد عملياتى كبير، والمقاومة لن تسقط هذا الخيار من حساباتها".

وأضاف قائلا: "العروض العسكرية للقسام هدفها إيصال رسالة للعدو، أن المقاومة حاضرة بكل قوة، وسيكون لها كلمة من أجل فلسطين والأقصى".. وتابع: "كتائب القسام ستكون فى قلب الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيونى.. إن وقعت".

وأشار، إلى أن الكتائب لم تكشف كل أوراقها فى معركة واحدة مع الاحتلال، ولا حتى فى أى عرض عسكرى، مؤكدا، أن المقاومة تتأقلم مع الظروف ومع طبيعة المعركة التى تخوضها مع الاحتلال من وقت لآخر، وهى جاهزة لتلقين الاحتلال دروساً فى حال شن أى عدوان على غزة.

واعتبر، أن الاحتلال الإسرائيلى يسعى لتوظيف أى حالة من الفوضى والإرباك فى الساحة العربية والإسلامية فى هذه الآونة للقضاء على المقاومة أو استئصالها، أو إشغالها فى معارك جانبية.

واختتم أبو عبيدة حديثه قائلاً: "كتائب القسام كانت استراتيجيتها ومازالت، وستبقى، أن عملها الوحيد هو داخل حدود فلسطين التاريخية، ولا يمكن أن تعمل خارج حدودها بأى قطر عربى".

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