دراسة: تناول الشاي الأخضر يقي من جلطات القلب

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

مع اقتراب الاحتفال بيوم القلب العالمى فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى، أكدت أحدث الأبحاث الطبية على أهمية بدء اليوم بكوب من الشاى الأخضر، لما يتمتع به من فوائد صحية جمة، ليحل تدريجيا محل الشاى الأسود الذى يعتاد الملايين على تناوله صباح كل يوم.

فقد أظهرت الابحاث الطبية أن تناول الشاى الاخضر صباحا يعمل على حرق الدهون خاصة التى تتراكم على جدارالشرايين والمسببة فى جلطات القلب الخطيرة.

وأكدالباحثون على أن تناول كوب من الشاى الاخضر يوميا على الأقل يسهم بصورة كبيرة فى تقليل مخاطر تراكم هذة الطبقات والدهون الخطيرة على جدار الشرايين ومن ثم تقليل مخاطر الاصابة بالجلطات الخطيرة .

كما يشدد الباحثون على أن مرضى القلب الذين تعرضوا لحالات الإصابة بجلطات ينصح بضرورة تناول الشاى الاخضر ليشكل حائط صد ووقاية للحفاظ على قوة وسلامة وظائف القلب لديهم حيث يسهم بدوره فى خفض مستوى الكوليسترول الضار فى الدم .