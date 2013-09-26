أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

دراسة: تناول الشاي الأخضر يقي من جلطات القلب

Google+ Print
دراسة: تناول الشاي الأخضر يقي من جلطات القلب دراسة: تناول الشاي الأخضر يقي من جلطات القلب

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

مع اقتراب الاحتفال بيوم القلب العالمى فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى، أكدت أحدث الأبحاث الطبية على أهمية بدء اليوم بكوب من الشاى الأخضر، لما يتمتع به من فوائد صحية جمة، ليحل تدريجيا محل الشاى الأسود الذى يعتاد الملايين على تناوله صباح كل يوم.

فقد أظهرت الابحاث الطبية أن تناول الشاى الاخضر صباحا يعمل على حرق خاصة التى تتراكم على جدارالشرايين والمسببة فى جلطات القلب الخطيرة.

وأكدالباحثون على أن تناول كوب من الشاى الاخضر يوميا على الأقل يسهم بصورة كبيرة فى تقليل مخاطر تراكم هذة الطبقات والدهون الخطيرة على جدار الشرايين ومن ثم تقليل مخاطر الاصابة بالجلطات الخطيرة .

كما يشدد الباحثون على أن مرضى القلب الذين تعرضوا لحالات الإصابة بجلطات ينصح بضرورة تناول الشاى الاخضر ليشكل حائط صد ووقاية للحفاظ على قوة وسلامة وظائف القلب لديهم حيث يسهم بدوره فى خفض مستوى الكوليسترول الضار فى الدم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC